شكرا لقرائتكم خبر عن «الحربي» يوضح حل مشكلة حظر «سناب شات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني سالم الحربي حل بسيط لمشكلة خلل سناب شات والتي تؤرق البعض من مستخدمي التطبيق.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”، إن الحل يتمثل في خطة (الهروب من القيود) من خلال تحميل سناب خام لمن لديه حظر على الجهاز.

وتابع الحربي “لمن يسأل هل يمكن يحظرون حسابي على سناب شات.. الجواب لا بإذن الله لن يتم الحظر لأن التحميل لنسخة عادية بدون مميزات بلس وغيرها”.