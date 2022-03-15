الإطاحة بـ 4 لصوص قاموا بعملية سطو على محال وسرقتها بالخبر

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن شرطة محافظة الخبر قبضت على (3) مواطنين ومقيم من الجنسية السورية؛ لسطوهم على محال تجارية وسرقة مبالغ مالية وأجهزة هواتف نقالة وبضائع من داخلها. وأضاف أنه جرى إيقافهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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