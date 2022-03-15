شكرا لقرائتكم خبر عن محامي يكشف حقوق المرأة التي تسقط عنها إذا خرجت دون إذن زوجها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المحامي فايز العنزي، عن حقوق المرأة التي تسقط عنها إذا خرجت دون إذن زوجها، وترفعت عن طاعته أو عصت.

وأوضح “العنزي” في مقابلة مع برنامج “سهرة الرسالة” على قناة “الرسالة الفضائية”، أن الزوجة إذا جاءت بهذه الأمور- سالفة الذكر- فهي تعتبر فعلًا تعتبر ناشزا.

وأضاف أن “الناشز هي ساقطة للحقوق الواجبة على الزوج ومنها النفقة”.

وتابع المحامي:”حقوق الزوجة على زوجها، المعاشرة بالمعروف والنفقة، والأخيرة تشمل السكن والمأكل والمشرب والملبس، وإذا خرجت تبقى ناشزًا”.

واستطرد المحامي بالقول:”إما أن ترجع عن نشوزها وتعود إلى طاعة زوجها وإلى بيت الزوجية أو تبقى ساقطة للحقوق معلقة حتى تفتدي نفسها إذا رغبت في الطلاق برد المهر أو تبقى معلقة”.