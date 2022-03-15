شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يؤكد ضرورة احترام سيادة بلاده من الجهات كافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ضرورة احترام سيادة العراق من مختلف الجهات، داعيا القوى السياسية إلى توحيد الكلمة إزاء سيادة العراق.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي - أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم /الاثنين/ - أن رئيس الوزراء تفقد موقع الاعتداء الصاروخي في محافظة أربيل، كما التقى مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني؛ لبحث مجمل الأوضاع في العراق وتداعيات القصف الذي استهدف أربيل.



وأكد الكاظمي أن بغداد حاضرة هنا في أربيل، كما أن أربيل حاضرة في بغداد، مشدداً على ضرورة احترام سيادة العراق من مختلف الجهات، وأن يكون هناك تعاون أمني بين مختلف دول المنطقة؛ لمواجهة التحديات المشتركة.



ودعا رئيس الوزراء القوى السياسية إلى توحيد الكلمة إزاء سيادة العراق، وأن يكون ما حصل حافزاً لحلّ الإشكالات وتوحيد الصف أمام التحديات التي تواجه العراق.



وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت، أمس الأحد، تعرض مدينة أربيل إلى هجوم بـ12 صاروخا باليستيا، مما أسفر عن إصابة شخصين.