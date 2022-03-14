«الرشيد»: ميزة جديدة قادمة في تحديث iOS15.4 لأجهزة آيفون (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، اليوم الإثنين، عن ميزة جديدة انتظرها الكثيرون في التحديث المنتظر iOS15.4 لأجهزة آيفون. وقالت الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة جديدة قادمة في التحديث iOS15.4 الجديد لأجهزة آيفون.. تجهزوا للأفضل”. وأشار عبدالعزيز الرشيد إلى أن الميزة الجديدة تتيح تشغيل الجهاز وإلغاء القفل حتى في حالة ارتداء الكمام أو الماسك الواقي من فيروس كورونا، في ميزة تسهل كثيرا على المستخدم.

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