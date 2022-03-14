شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد دعمها لجهود العراق للقضاء على الإرهاب بأشكاله كافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء البحريني، اليوم الإثنين، دعم البحرين للعراق في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن العراق وسلامة أراضيه، وجهودها الرامية للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، معربا عن إدانته للهجوم الصاروخي على مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ذلك جاء خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



وأدان المجلس الاعتداء الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بالسعودية عبر طائرة مسيرة، في عمل إرهابي تخريبي يعرض سلامة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر ويُهدد إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، مؤكدا وقوف البحرين وتضامنها التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.



ونوه المجلس بقرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) باستمرارية حفاظ البحرين على إدارة الحركة الجوية في الأجواء الواقعة فوق المياه الدولية، مؤكدا أن القرار يعكس الثقة الدولية في حسن إدارة البحرين لإقليمها لمعلومات الطيران والمجالات الجوية الأخرى المجاورة الواقعة فوق أعالي البحار وبتفويض من (الإيكاو) منذ عام 1959.