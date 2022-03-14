شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" اللبنانى والأمين العام للجامعة العربية يبحثان تطورات الأوضاع فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأوضاع في لبنان والاستحقاقات الدستورية المتمثلة في الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو المقبل والانتخابات الرئاسية هذا العام بالإضافة إلى تطورات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء بري وأبو الغيط في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني في عين التينة بالعاصمة بيروت.

وقال أبو الغيط إن اللقاء تناول باستفاضة الوضع اللبناني، موضحًا أن لديه تصميم أكيد على عقد الانتخابات في موعدها، مؤكدًا أن هذا هو نفس موقف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.



وأضاف أنه وجد لدى بري وضوح رؤية فيما يتعلق بما هو مطلوب، مشيرًا إلى أنه فور انعقاد الانتخابات ستحصل انتخابات الرئاسة ثم يتم تعيين رئيس مجلس للوزراء وحكومة لبنانية جديدة تتولى الإتفاق مع صندوق النقد.



ودعا إلى الضرورة التمسك بالأمل، موضحًا أن هناك أملاً شديدًا ألا تتعقد الأمور من ناحية، وألا يكون للوضع الاوكراني تأثيراته الضارة من ناحية أخرى.