شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة تصل 12 شهرا.. توجيهات عليا بتمديد طلبات تملك العقارات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صدرت توجيهات عليا بالموافقة على ما أوصت به لجنة دراسة تعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملك الأراضي القديمة رقم (1)، الصادرة في 1443/7/28.
وجاءت التوجيهات، بشأن مقترح تعديل قواعد وضوابط النظر في تملك المواطنين العقارات.
وبحسب ما ذكرته ” عكاظ”، عن مصاردر فإن المقترح تضمن أن اللجنة ترى تمديد استقبال طلبات تملك العقارات لمدة عام اعتبارا من تاريخ 1443/5/5، وتمديد البت في نظر طلبات تملك العقارات سنتين من تاريخ 1443/8/10.
هذا مع استمرار منصة «إحكام» واللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة في استقبال ودراسة الطلبات المتعلقة بالصكوك الصادرة من المحاكم العامة قبل صدور الأمر رقم (أ/218) بتاريخ 1441/3/25 ومعالجتها نظاما.
كما تضمن تعديل قواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات حسب الضوابط المقترحة لكل حالة من الحالات الآتية:
-أن يكون النظر في طلبات المتقدمين، التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على 2500 متر مربع، والزراعية على 5000 متر مربع.
– تقديم الوثائق والمستندات التي لدى مقدم الطلب، وفق القواعد والضوابط.
– لا ينظر في طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية.
– لا ينظر في أي طلب تملك عقار داخل ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر أو الأنظمة أو القرارات.
– عدم معارضة العقار التنظيم أو التخطيط، أو أيا من المشاريع التنموية الأخرى، وأن يقدم مالك العقار إقرارا بموافقته على التخطيط .
– عدم مطالبته بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك.
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