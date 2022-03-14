شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة تصل 12 شهرا.. توجيهات عليا بتمديد طلبات تملك العقارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صدرت توجيهات عليا بالموافقة على ما أوصت به لجنة دراسة تعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملك الأراضي القديمة رقم (1)، الصادرة في 1443/7/28.

وجاءت التوجيهات، بشأن مقترح تعديل قواعد وضوابط النظر في تملك المواطنين العقارات.

وبحسب ما ذكرته ” عكاظ”، عن مصاردر فإن المقترح تضمن أن اللجنة ترى تمديد استقبال طلبات تملك العقارات لمدة عام اعتبارا من تاريخ 1443/5/5، وتمديد البت في نظر طلبات تملك العقارات سنتين من تاريخ 1443/8/10.

هذا مع استمرار منصة «إحكام» واللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة في استقبال ودراسة الطلبات المتعلقة بالصكوك الصادرة من المحاكم العامة قبل صدور الأمر رقم (أ/218) بتاريخ 1441/3/25 ومعالجتها نظاما.

كما تضمن تعديل قواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات حسب الضوابط المقترحة لكل حالة من الحالات الآتية:

-أن يكون النظر في طلبات المتقدمين، التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على 2500 متر مربع، والزراعية على 5000 متر مربع.

– تقديم الوثائق والمستندات التي لدى مقدم الطلب، وفق القواعد والضوابط.

– لا ينظر في طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية.

– لا ينظر في أي طلب تملك عقار داخل ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر أو الأنظمة أو القرارات.

– عدم معارضة العقار التنظيم أو التخطيط، أو أيا من المشاريع التنموية الأخرى، وأن يقدم مالك العقار إقرارا بموافقته على التخطيط .

– عدم مطالبته بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك.