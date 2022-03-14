شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن أوقات العمل خلال شهر رمضان في البنوك بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن البنك المركزي، عن أوقات العمل اليومية في البنوك العاملة بالمملكة والمتعاملة مع الجمهور خلال شهر رمضان الكريم.

ووفقًا لتعليمات البنك المركزي، فإن مواعيد العمل تكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء.

وتكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك خلال أيام شهر رمضان المبارك بواقع 6 ساعات عمل مرنة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الخامسة والنصف مساء.

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 27 رمضان 1443 هـ الموافق لـ28 أبريل 2022 وتستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 7 شوال 1443 هـ الموافق لـ8 مايو 2022.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 7 ذي الحجة 1443 هـ الموافق لـ6 يوليو 2022، وتستأنف البنوك أعمالها يوم الأربعاء الموافق 14 ذي الحجة 1442 هـ الموافق لـ13 يوليو 2022.

وتبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج بما في ذلك يومي الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

ويجب على البنوك فتح عدد من فروعها إضافة إلى عدد فروع مراكز التحويل المالية في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد وإبلاغ البنك المركزي بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

وأكد البنك المركزي أن ذلك يأتي استنادا إلى المادة 16 من نظام مراقبة البنوك في شأن تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.