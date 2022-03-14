شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: نشاط بالرياح وتدني في مدى الرؤية على منطقة القصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة القصيم، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة السحب الرعيدة الممطرة، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة منطقة القصيم: (الأسياح ـ البدائع ـ البكيرية ـ الثامرية ـ الخبراء ـ الرس ـ الشماسية ـ العمار ـ الفوارة ـ المذنب ـ النبهانية ـ بريدة ـ رياض الخبراء ـ ضرية ـ عقلة الصقور ـ عنيزة ـ عيون الجواء).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، غدا الثلاثاء في تمام الثانية صباحا.

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