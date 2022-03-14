شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصومال يدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المتأثرين من الجفاف في بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم /الإثنين/، بممثلين عن المجتمع الدولي؛ لمناقشة حالة الجفاف التي تشهدها بعض محافظات البلاد بحضور أعضاء من اللجنة الوطنية الصومالية لمواجهة الجفاف.



وأعرب روبلي عن شكره للدول والمؤسسات التي قدمت حتى الآن المساعدة الإنسانية للشعب الصومالي، مشيرا إلى أن حجم كارثة الجفاف أكبر بكثير مما تلقته بلاده من مساعدات لتوفير الإغاثة الفورية للسكان المنكوبين بالجفاف.



وحذر رئيس الوزراء الصومالي من أن الجفاف الشديد قد يؤدي إلى مجاعة ووفيات جماعية ووضع إنساني صعب للتعامل معه.