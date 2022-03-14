شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: تسهيل خروج 1281 مواطنا من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تسهيل خروج 1281 مواطنا أردنيا وعائلاتهم من أوكرانيا منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أنها سهلت إجراءات سفر 12 طالبا أردنيا وأفراد عائلاتهم من مطار وارسو ببولندا، ومن المتوقع وصولهم مساء اليوم الاثنين إلى العاصمة عمّان.



وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لعودة 498 مواطنا منهم حاليا إلى الأردن ممن أبدوا رغبتهم بالعودة.