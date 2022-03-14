شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تعيين الشيخ نواف سعود الصباح رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم /الاثنين/ على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ نواف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وتعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي الدكتور محمد الفارس والذي يرأس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية - في تصريح اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - إن مشروع المرسوم نص على تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وهم: أسعد السعد ومناف الهاجري ويوسف القبندي وفاضل صفر، إضافة إلى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ووكيل وزارة المالية والأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.