- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن يستخدم دراجة نارية.. نشال الرياض في قبضة الشرطة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الإثنين، القبض على وافد بتأشيرة زيارة وذلك لنشله المارة وما بحوزتهم من أموال ومقتنيات مستخدمًا دراجة نارية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن شرطة المنطقة ألقت القبض على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية اليمنية ارتكب حوادث جنائية تمثلت في نشل ما بحوزة المارة من أموال ومقتنيات باستخدام دراجة نارية.
وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم إحالته إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر يستخدم دراجة نارية.. نشال الرياض في قبضة الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.