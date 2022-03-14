شكرا لقرائتكم خبر عن يستخدم دراجة نارية.. نشال الرياض في قبضة الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الإثنين، القبض على وافد بتأشيرة زيارة وذلك لنشله المارة وما بحوزتهم من أموال ومقتنيات مستخدمًا دراجة نارية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن شرطة المنطقة ألقت القبض على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية اليمنية ارتكب حوادث جنائية تمثلت في نشل ما بحوزة المارة من أموال ومقتنيات باستخدام دراجة نارية.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم إحالته إلى النيابة العامة.