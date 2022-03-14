شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحرس الوطني تعلن فتح باب القبول بالخدمة العسكرية.. رابط التقديم الآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية. وذلك بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام. تفاصيل الإعلان – (اضغطهنا). طريقة التقديم – (اضغطهنا)

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