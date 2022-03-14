شكرا لقرائتكم خبر عن المسند: الموجة الباردة تتوغل بالمملكة والصفر المئوي حاضر بالمنطقة الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

توقع خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند، أن الموجة الباردة التي تشهدها المملكة هذه الأيام، ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح المسند أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا تدريجيا يوما بعد يوم، حتى تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع.

وأشار المسند إلى أن الموجة لا تزال تتوغل فوق أراضي المملكة حتى تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع، وأن الصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية؛؛ والله أعلم.