انطلاق مناورات التمرين السعودي الأردني المشترك « سحاب 4»

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: انطلق بالمنطقة الشمالية الغربية , أمس , التمرين السعودي الأردني المشترك ” سحاب4″ بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

وثمّن اللواء القحطاني مشاركة القوات الأردنية الشقيقة في التمرين، مقدما شكره لكافة المشاركين في التمرين على ما بذلوه من جهد في مراحل التخطيط والتحضير لما قبل التمرين , متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف التمرين.

من جانب آخر بين قائد التمرين المقدم المهندس الركن ملفي بن سعيد آل زاهر أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى التخطيط المشترك بين أفرع القوات المسلحة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والأجهزة الأمنية في مجال مواجهة أسلحة التدمير الشامل من خلال إشراك منظومة فرق الاستجابة السريعة في تنفيذ التمرين، إضافة إلى تطوير قدرات القادة وهيئات الركن في الوحدات المشاركة على التخطيط، وإعداد تقدير الموقف والأوامر وتنفيذ المهام والواجبات لمواجهة حوادث استخدام عوامل أسلحة التدمير الشامل.

وأشار إلى أن التمرين سيكون على مرحلتين تشمل المرحلة الاولى تدريب نظري يتم فيه تقديم دروس ومحاضرات للمشاركين في التمرين والمرحلة الثانية تدريب ميداني داخل الميادين الخاصة بالدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل.

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