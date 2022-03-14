مصدر: طائرة أبراموفيتش الخاصة في إسرائيل اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قال مصدر مطلع إن الطائرة الخاصة لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش الخاضع لعقوبات موجودة في إسرائيل اليوم الإثنين، ومن المقرر أن تقلع في وقت لاحق اليوم بعد مرور أقل من 24 ساعة على وصولها.



وأكد المصدر تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية عن أن طائرة أبراموفيتش هبطت في مطار بن غوريون في تل أبيب في وقت متأخر أمس الأحد.

ولم تتمكن وكالة ”رويترز“ على الفور من التأكد مما إذا كان أبراموفيتش، الذي يحمل كذلك الجنسيتين الإسرائيلية والبرتغالية، كان على متن الطائرة.