شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأوكرانى يدعو الشركات الدولية لمغادرة روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الإثنين، الشركات الدولية لمغادرة روسيا، وحث الحكومات والمستهلكين على مقاطعة الشركات الدولية الكبرى التي لم تنسحب بعد من السوق الروسية.

وقال كوليبا - وخلال مؤتمر صحفي افتراضي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "لقد أفسد بوتين مناخ الاستثمار، ومناخ الأعمال، وسمعة روسيا كشريك تجاري.. حتى صباح اليوم، انسحبت 209 شركات غربية من السوق الروسية تمامًا وأوقفت التعاون مع الشركاء الروس، فيما قامت 378 شركة أخرى بالحد من أعمالها جزئيًا".



وأضاف أن "بلاده غير راضية عن بقاء الشركات في السوق الروسية، وستضغط عليها، موضحا أن على الشركات الدولية مغادرة السوق الروسية لأسباب أخلاقية وعملية"، لافتًا إلى أن "بقاءها سيؤثر على سمعتها كما أن الاقتصاد الروسي يقترب بسرعة من الانهيار، وأصبحت السياسة الاقتصادية للحكومة غير قابلة للتنبؤ بشكل متزايد".



وأشار كوليبا إلى أن "هناك عددًا من الشركات الكبيرة التي لم تنسحب بعد من روسيا.. أحثهم مرة أخرى على مغادرة السوق الروسية في أسرع وقت ممكن، بينما أحث الحكومات والمستهلكين على مقاطعة هذه الشركات حتى توقف عملياتها في روسيا".