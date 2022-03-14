شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تؤكد مواصلة دعمها لتعزيز سيادة العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ألمانيا مواصلة دعمها لتعزيز سيادة العراق ووحدته واستقراره، وذلك على خلفية الهجمات الصاروخية الباليستية التي شنت على أربيل في إقليم كردستان، وتبناها الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الخارجية الألمانية - في بيان نشرته علي موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، اليوم /الاثنين/ - "بصفة أننا شريك وثيق للعراق، نواصل دعمنا للجهود المشتركة لتعزيز سيادة العراق ووحدته واستقراره ومكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي.. ويجب ألا يقع التقدم المحرز في السنوات الأخيرة ضحية التصعيد الإقليمي".

ووصفت الخارجية الألمانية، الهجمات على الدبلوماسيين والممثلين ومنشآت التحالف الدولي من قبل (داعش) بـ"غير المقبولة".. مشددة علي ضرورة محاسبة مرتكبي هذا الهجوم، وقدمت التعازي لأهالي أربيل.