أبو الغيط يؤكد من لبنان: الانتخابات النيابية محطة مهمة على طريق الاستقرار

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال زيارة رسمية إلى لبنان اليوم 14 مارس الجارى، التقى خلالها بالرئاسات اللبنانية الثلاث، على أهمية الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها فى 15 مايو القادم بالنسبة لاستقرار لبنان والدفع بجهود تحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية.

وأوضح مصدر مسؤول فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام أجرى لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ودولة الرئيس نبيه برى رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى، تناولت مجمل الأوضاع فى المنطقة العربية وتداعيات الوضع الدولى الناجم عن الحرب الأوكرانية على الأزمات المتفاقمة فى المنطقة، بما فى ذلك الآثار المحتملة لأزمة النزوح الأوكرانى على مستوى الدعم الدولى المقدم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد فى مقابلاته وتصريحاته الاعلامية على أن إجراء الانتخابات النيابية القادمة فى موعدها من شأنه أن يعزز الاستقرار فى لبنان وأن يسمح بفتح باب أمل للشعب بإمكانية البدء فى مرحلة جديدة من الاصلاحات الضرورية، معربا عن استعداد الجامعة العربية للمشاركة فى الرقابة على العملية الانتخابية، إذا رغب لبنان فى ذلك.

واستشعر أبو الغيط عزم القيادات الثلاثة على إنجاز هذا الاستحقاق الدستورى الهام فى موعده، ودعا إلى الإسراع فى تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اللبنانى واستعادة ثقة المجتمع الدولى بما يفتح الطريق أمام تدفق المساعدات الدولية إلى لبنان.

ونقل المصدر المسؤول عن أبو الغيط تطلعه لأن يواصل لبنان جهوده على صعيد رأب الصدع فى العلاقة بمحيطه العربى، لاسيما تصويب العلاقة مع دول الخليج، ومواصلة التعاطى الإيجابى مع المبادرة الكويتية فى هذا الصدد.

هذا وتأتى زيارة الأمين العام إلى لبنان فى إطار مشاركته فى المنتدى العربى للتنمية المستدامة الذى يجرى اطلاقه غدا بمنظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة.