شركة مرسيدس تستعد لإطلاق أيقونتها EQE الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد شركة مرسيدس لإطلاق أيقونتها الكهربائية EQE الفارهة هذا الصيف بسعر يبدأ من 68847 يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة بطول 4.95 أمتار، مشيرة إلى أن الموديل EQE 350+ يعتمد على سواعد محرك بقوة 215 كيلووات/292 حصان، مع بطارية بسعة 90 كيلووات ساعة تقريبا، والتي توفر مدى سير يصل إلى 660 كلم، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 210 كلم/س.

كما يقدم قسم التعديل AMG في مرسيدس نسخ بمعدلات أداء أعلى تصل إلى 460 كيلووات/626 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 240 كلم/س.