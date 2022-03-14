شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل دعوى رفع سعر صرف الدولار إلى 4 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق، اليوم الإثنين، تأجيل دعوى رفع سعر صرف الدولار.

وأكدت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن المحكمة قررت تأجيل دعوى 32 اتحادية (رفع سعر صرف الدولار) إلى الرابع من شهر أبريل المقبل.

كانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قررت، الثلاثاء الماضي، استدعاء كل من وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، للمثول أمام المحكمة بجلسة خاصة بشأن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.