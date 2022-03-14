شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: تنفيذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب.. وتدمير 6 آليات عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - أعلنت قوات التحالف، اليوم، تنفيذ (11) عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الساعات 24 الماضية. وأسفرت العمليات عن تدمير (6) آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا. وكانت قوات التحالف، قد أعلنت أمس عن تنفيذ 12 عملية استهداف ضد الميليشيا في حجة، ودمرت 8 آليات وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

كانت هذه تفاصيل خبر “التحالف”: تنفيذ 11 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب.. وتدمير 6 آليات عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.