هجوم إلكتروني على فرع روسنفت الروسية بألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت مجموعة أنونيموس أنها سببت خسائر كبرى بعد هجوم سيبراني شنته على الفرع الألماني لمجموعة الطاقة الروسية روسنفت.



وأكد المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات اليوم الاثنين تقارير لصحيفة "فيلت" ومجلة "دير شبيغل" الألمانيتين، عن حادث أمن تكنولوجيا المعلومات في فرع الشركة بألمانيا في مطلع هذا الأسبوع.

وروسنفت هي أكبر منتج للنفط في روسيا، ورئيس مجلس الإشراف عليها هو المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر. ولم ترد "روسنفت ألمانيا" حتى الآن على طلب بالتعليق على الأمر.

وحسب أنونيموس، فإنها استلوت في الهجوم على 20 تيرابايت من البيانات، بينها نسخ احتياطية لأجهزة كمبيوتر محمولة لقيادات في الشركة.

وتمكنت المجموعة من حذف بيانات 59 جهاز "آي فون" وأجهزة أخرى عن بُعد. ووفقاً لمجموعة القراصنة، ستعرض البيانات لتنزيلها، مشيرة إلى أنه ليس من المخطط نشر جميع البيانات.

وكان فرع الشركة المملوكة للدولة الروسية في ألمانيا مسؤولاً، حسب بياناتها، عن حوالي ربع جميع واردات النفط الخام إلى ألمانيا، في السنوات الأخيرة.