الصين تشهد أكبر تفش منذ عامين وتحجر الملايين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت الصين عددا من الإصابات المحلية التي تظهر عليها أعراض كورونا، أكبر مما تم تسجيله في عام 2021 بكامله.



وأدت سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى عمليات تفش في مناطق عدة من شنجهاي حتى شنجن.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، تسجيل 1337 إصابة جديدة محلية مؤكدة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا يوم 13 مارس/آذار.

وبذلك يصل الإجمالي هذا العام إلى أكثر من 9 آلاف إصابة بالمقارنة مع 8378 إصابة في 2021 وفقا لحسابات "رويترز".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن بر الصين الرئيسي سجل 1437 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، مقابل 1938 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 906 إصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 1455 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 116902 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وفرضت الصين حجرا منزليا، الأحد، على ملايين الأشخاص بعد تسجيل 3393 إصابة جديدة بكورونا، في حصيلة يومية قياسية منذ بدء الجائحة.

وتُسارع السلطات إلى تطويق بؤر التفشي وسط إحباط السكان من تدابير الإغلاق.

وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات في كلّ أنحاء البلاد، أغلقت السلطات الأحياء السكنية في شنغهاي، المدينة الأكبر تعداداً سكانياً في الصين، بما يشمل المدارس والشركات والمطاعم والمراكز التجارية.