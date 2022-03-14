شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الانتخابات النيابية بلبنان ستكون حاسمة وتسهم فى تحقيق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو المقبل بلبنان ستكون حاسمة، مشيرا إلى أنها ستساهم في تحقيق الاستقرار ولم الشمل وتشكيل حكومة جديدة وتحقيق انطلاقة في التعاون مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أن الصندوق لديه مفتاح الخروج من الوضع الراهن، مشددا على أن كل هذا يتوقف على التحرك السياسي اللبناني الداخلي .

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين،رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في "السراي الكبير"مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.

وأكد أبو الغيط أن النقاش كان مفيدا للغاية، وجرى خلاله تناول الوضع اللبناني والانتخابات المقبلة، والتطرق إلى الوضع الدولي وتأثيراته على الأوضاع في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وعلى لبنان والدول العربية .

وأضاف أبو الغيط أن اللقاء ناقش المبادرة الكويتية - الخليجية، مؤكدا أنه استشعر الأمل بمستقبل أفضل لهذا البلد العريق.

حضر اللقاء الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح، والوزير المفوض مدير إدارة المشرق العربي لمَا قاسم، ومستشار الأمين العام جمال رشدي، والمستشار يوسف السبعاوي.