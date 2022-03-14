شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح 32 مواطنا فلسطينيا اعتقلوا بسبب الهجرة غير الشرعية في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا إنها استطاعت، وبجهود ومتابعات حثيثة بذلها القائم بالأعمال محمد رحال، مع السلطات المختصة تأمين إطلاق سراح 32 مواطناً فلسطينياً، كانوا قد اعتقلوا في فترات زمنية مختلفة بسبب الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت السفارة الفلسطينية لدى ليبيا، أنه تم إطلاق سراحهم على كفالة السفارة والوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم من الناحية القنصلية والمعيشية، وجاري العمل من أجل تسوية وضعهم القانوني في ليبيا فيما يتعلق بالإقامة.

وشكر المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية السفير أحمد الديك، دولة ليبيا وسلطاتها المختصة على استجابتها لجهود وطلب سفارة دولة فلسطين إطلاق سراح المعتقلين ورعايتها الكريمة لأبناء شعبنا، وناشد أبناء شعبنا في كل مكان بعدم اللجوء إلى أساليب وطرق غير شرعية لدخول البلدان المختلفة.