شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: رومانيا توافق على بقاء مواطنينا الفارين من أوكرانيا 90 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، موافقة الحكومة الرومانية على بقاء العراقيين المغادرين أوكرانيا على أراضيها 90 يوماً لحين تسوية أوضاعهم وضمان عودتهم إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف – بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "السفير الروماني لدى العراق رادو أوكتافيان دوبري، أكد أنَّ حكومة بلاده مستعدة لمساعدة الجالية العراقيّة في أوكرانيا، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة".