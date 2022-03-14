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العراق: رومانيا توافق على بقاء مواطنينا الفارين من أوكرانيا 90 يومًا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، موافقة الحكومة الرومانية على بقاء العراقيين المغادرين أوكرانيا على أراضيها 90 يوماً لحين تسوية أوضاعهم وضمان عودتهم إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف – بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "السفير الروماني لدى العراق رادو أوكتافيان دوبري، أكد أنَّ حكومة بلاده مستعدة لمساعدة الجالية العراقيّة في أوكرانيا، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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