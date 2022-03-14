شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ “الخثلان” يوضح حكم الصلاة ببنطال قصير فوق الركبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الشيخ سعد الخثلان، أن حكم الصلاة ببنطال قصير أو ما يسمى بـ”الشورت” فوق الركبة يرجع إلى مسألة العورة في الصلاة.

وأوضح الخثلان، أن حدود العورة في الصلاة لأن ستر العورة هو أحد شروط الصلاة، مشيرًا إلى أن حدود عورة الرجل فيها خلاف بين الفقهاء، وأن القول الراجح أنها ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة في العورة.

وأضاف أن الإمام بن تيمية رحمة الله تعالى، قال: “إنه لا ينبغى أن يكون هناك خلاف في أن الفخذين يجب تغطيتهما في الصلاة”، إذ كيف يناجي العبد ربه وهو باد فخذيه ولم يستر سوى السوأتين، الأمر الذي لا يليق في مقام مناجاة الرب عز وجل.

وأشار إلى أن الله تعالى يقول: “يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد”، وعلى ذلك فلابد من تغطية هذا القدر من بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة في العورة، وعلى هذا لبس السراويل القصيرة أو ما يسمى بالـ”شورت” التي يبدو منها شيء من الفخذين هذا فيه إخلال بأحد شروط الصلاة وهو ستر العورة، فلا تصح الصلاة مع هذه السراويل القصيرة.