شاشة جديدة لعشاق الألعاب من فيليبس.. المواصفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة فيليبس عن توسيع باقة موديلاتها من شاشات الألعاب من خلال طرح موديلين جديدين.



وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة 27M1N5200PA الجديدة تمتاز بأنها سريعة للغاية وتعمل بمعدل تنشيط صورة 240 هرتز لتلبية متطلبات عشاق الألعاب، في حين تزخر الشاشة 32M1N5800A الجديدة بالعديد من التقنيات المتطورة وتعمل بمعدل تنشيط صورة 144 هرتز.

وأكدت الشركة الهولندية أن الشاشات الجديدة تمتاز بتصميم بدون حواف تقريبا في 3 جوانب مع توافر الحامل المعدني SmartErgoBase مع نظام مدمج ومتكامل لتمرير الكابلات، وأعلنت شركة فيليبس عن طرح الشاشة 27M1N5200PA بتكلفة 409 يوروهات والشاشة 32M1N5800A بتكلفة 979 يورو.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة فيليبس 27M1N5200PA الجديدة على لوحة Fast-IPS قياس 27 بوصة وبمعدل تنشيط صورة 240 هرتز وزمن استجابة MPRT يبلغ 0.5 مللي ثانية مع دعم تقنية FreeSync Premium من شركة AMD وزاوية رؤية واسعة 178 درجة أفقيا/178 درجة رأسيا، وتبلغ درجة السطوع 400 قنديلة/م2.

وتروج شركة فيليبس لشاشتها 32M1N5800A الجديدة من خلال منافذ التوصيل HDMI-2.1 المناسبة للحواسيب والجيل الجديد من أجهزة الألعاب، وتعمل شاشة فيليبس الجديد قياس 32 بوصة بدقة الوضوح 4K UHD وزمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية مع دعم تقنية Adaptive Sync لتشغيل الألعاب بسلاسة وعرض الحركات السريعة بدون تأخير على الشاشة.

وتعتمد شاشة فيليبس 32M1N5800A الجديدة على تقنية Ultra-Wide-Color وتعمل بدقة الوضوح UltraClear 4K UHD (3840 x 2160 بيكسل) مع دعم تقنية VESA DisplayHDR 400 والنطاق الديناميكي العالي لتحسين تجربة الألعاب، علاوة على تجهيز شاشة فيليبس بتقنية MultiView لتوصيل عدة أجهزة في وضع PbP.

وبداية الشهر الماضي، أعلنت شركة فيليبس عن إطلاق التلفاز الذكي OLED807الجديد بعدة قياسات.

وأوضحت الشركة الهولندية أن جهازها الجديد يعتمد على لوحة OLED.EX من LG Display، والتي تمتاز بدرجة سطوع أعلى من موديلات التلفاز OLED القديمة.

كما أعلنت أن التلفاز الذكي OLED807 الجديد سيتم طرحه بشاشة قياس 48 و55 و65 بوصة، وذلك مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.