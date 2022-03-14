تعرف على مميزات الحاسوب المكتبي Mac Studio الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت أبل الحاسوب المكتبي Mac Studio الجديد، الذي يمتاز بمعالج M1 Ultra وذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 128 جيجابايت.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الجهاز الجديد يتمتع بنظام تبريد صامت للغاية، كما يشتمل على اثنين من منافذ USB-C وقارئ بطاقة الذاكرة SD على الجانب الأمامي، وتظهر 4 منافذ Thunderbolt على الجانب الخلفي ومنفذ إيثرنت ومنفذ HDMI واثنين من منافذ USB-Aومنفذ سماعة الرأس.

وأشارت أبل إلى أن المعالج M1 Ultra الجديد عبارة عن توليفة من اثنين من معالجات أبل M1 Max تم جمعهما مباشرة عن طريق تقنية UltraFusion مع عرض نطاق ترددي 2.5 تيرابايت/الثانية، وهو ما أدى إلى مضاعفة أداء المعالج M1 Max عمليا؛ نظرا لأن المعالج M1 Ultra يعمل بواسطة 16 نواة فائقة الأداء مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 128 جيجابايت مع نطاق عرض ترددي 800 جيجابايت/الثانية.

ويعمل الحاسوب المكتبي Mac Studio الجديد بشكل أسرع بنسبة 60% من جهاز Mac Pro المزود بمعالج إنتل Xeon، كما أن بطاقة الرسوميات بالمعالج M1 Ultra توفر أداء أفضل بنسبة 80% مقارنة ببطاقة الرسوميات Radeon Pro W6900X من AMD في جهاز أبل Mac Pro.

وتعد الشركة الأمريكية بتوفير أداء أفضل من أسرع موديل في أجهزة الماك بمقدار 4ر3 مرة، ويزخر الحاسوب المكتبي الجديد من أبل بذاكرة داخلية SSD سعة 8 تيرابايت وبسرعة 4ر7 جيجابايت/الثانية.

وأعلنت أبل أن سعر الحاسوب المكتبي Mac Studio الجديد المزود بالمعالج M1 Ultra يبدأ من 3999 دولارا أمريكيا.