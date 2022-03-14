شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواصفات آيباد Air من أبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

صرحت أبل بصدور الجيل الخامس من الحاسوب اللوحي آيباد Air، والتي كانت أعلنت عنه الأسبوع الماضي، فما مواصفات آيباد Airوأسعاره؟



يأتي آيباد Air من أبل بسعر يبدأ من 599 دولارا أمريكيا.

وأوضحت أبل أن آيباد Air 5 الجديد يمتاز بالمعالج M1 الجديد، والذي يوفر أداءً أسرع بنسبة 60% مقارنة بالموديل السابق المزود بمعالج A14، بالإضافة إلى مضاعفة سرعة بطاقة الرسوميات.

ويمكن استعمال حافظة لوحة المفاتيح Magic Keyboardمع الحاسوب اللوحي آيباد Air 5الجديد لمنافسة أجهزة اللاب توب المزودة بنظام ويندوز.

وأكدت الشركة الأمريكية أن جهازها الجديد يتوافق مع قلم إدخال البيانات أبل Pencil من الجيل الثاني، والذي يتم تثبيته مغناطيسيا على جانب الحاسوب اللوحي، ويتم شحنه في تلك الأثناء، وبذلك يقترب الإصدار Air بشدة من الموديل الفاخر آيباد برو.

ويوفر منفذ USB-C في الحاسوب اللوحي الجديد ضعف عرض نطاق التردد مقارنة بالموديل السابق.

ولا تقتصر مزايا الكاميرا الأمامية ذات الزاوية الواسعة للغاية على دقة 12 ميجابيكسل وتوفير صور بجودة أفضل فحسب، بل إنها تدعم أيضا تقنية Center Stageلجعل المستخدم في منتصف الصورة باستمرار.

ونظمت أبل الأسبوع الماضي، أول حدث افتراضي لها في عام 2022 الجاري، تحت مسمى "بييك بيرفورمانس".

وشهد الحدث الكشف عن 6 أجهزة ومنتجات رئيسية، هي هاتف آيفون SEالجديد، وجهاز "آيباد إير" الجيل الجديد، وأحدث أجهزة ماك، "ماك ستوديو"، ومعه شاشة "ستوديو ديسبلاي" الجديدة كليا.

ضمن حدثها الافتراضي، أعلنت أبل عن هاتف آيفون SE الجديد منخفض التكلفة الذي تستهدف به الشريحة المستخدمة لأجهزة أندرويد.

وشملت أبرز مواصفاته، دعمه لشريحة A15 Bionic، التي طرحتها أبل ضمن جهاز آيفون 13 الجديد.

يدعم الجهاز أيضا خاصية بصمة الإصبع، في حين يفتقد لخاصية بصمة الوجه.

أعلنت أبل أيضا ضمن مواصفات جهاز SE الجديد عن دعمه لشبكة 5G، وعمله بشاشة بدرجة دقة 12 ميجا بكسل، وأن تكلفته ستبدأ من سعر 429 دولارا.

ضمن مؤتمرها الافتراضي، أعلنت أبل أيضا عن تعزيز خيارات شرائحها للتشغيل، بإضافتها لشريحة M1 Ultra الخارقة.

ويميز شريحة M1 Ultra الجديدة كليا، أنها قادرة على تقديم أداء شريحتين في نفس الوقت، وهي أسرع 7 مرات من شرائح M1التقليدية.

استكملت أبل مؤتمرها، بالكشف عن أحدث أجهز ماك، وهو جهاز "ماك ستوديو" الجديد كليا، والذي يتوافر بدعم شرائح M1 Max أو M1 Ultra.

وأعلنت أبل عن أن جهاز Mac Studio للمبتدئين ، سيقدم أداء عبر شريحة M1 Max ، أسرع بنسبة تصل إلى 50٪ من جهاز Mac Pro الحالي مع شريحة Intel Xeon ذات 16 نواة.

والجهاز يأتي بمساحة 7.7 بوصة مربعة ، وارتفاع 3.7 بوصة، كما يتوفر بمنفذي USB-A، وأربعة منافذ Thunderbolt 4، وهو قادر على دعم حتى 4 وحدات من شاشات Pro Display XDR مع قدرة بث بدقة 4K.

وتطرح أبل جهاز ماك ستوديو الجديد باسعار تبدأ من 2000 دولار للوحدات العاملة بشريحة M1 MAX منه، وبسعر يبدأ من 3999 ألف دولار، للوحدات العاملة بشريحة M1 Ultra منه.

اختتمت أبل حدثها الافتراضي بالكشف عن شاشة "ستوديو ديسبلاي" الداعم لأجهزة "ماك ستوديو" الجديدة.

والشاشات الجديدة من أبل تأتي بقياس 27 بوصة، وتدعم تقنية بث بدقة 5k، مع نظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوت، وتدعم الشاشة 1 مليار لون، وتبدأ تكلفتها من 1599 ألف دولار.

وعلى هامش الحدث الافتراضي لأبل أعلنت الشركة عن توفير نسخة خاصة جديدة من هاتف آيفون 13 باللون الأخضر الداكن تأتي ضمن خياراته ألوانه المتعددة.