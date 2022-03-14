شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار ياميش رمضان 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تحرص الأسر المصرية سنويا قبل حلول شهر رمضان على شراء كميات كبيرة من ياميش رمضان، فما هي أسعار ياميش رمضان 2022 في مصر؟



والياميش هو مُصطلح يُطلق على الفواكه المجففة والمُكسرات، وأتت كلمة ياميش في الأصل من اللهجة المصرية، وتَم استخدامها في العهد الفاطمي، أما الآن فتناول الياميش من العادات الرمضانيّة التي سرعان ما انتشرت في الوطن العربي.

وتشتمل المكسرات في ياميش رمضان على الفستق، والبندق، واللوز، والكاجو، إضافة إلى الجوز، وتشتمل الفواكه المجفّفة على الزبيب، وكذلك المشمش المجفّف، والتين المجفف، وقمر الدين.

السعرات الحرارية في ياميش رمضان

تختلف السعرات الحراية من نوع إلى آخر في ياميش رمضان، فالزبيب مثلا يحمل 109 سعرات حرارية لكل 100 جرام، بينما اللوز فيحمل 209 سعرات حرارية لكل 100 جرام، بينما تصل السعرات الحرارية للفستق إلى نحو 350 سعرا حراريا لكل 100 جرام، والكاجو تصل سعراته الحراية لنحو 590 سعرا لكل 100 جرام، فيما تصل السعرات الحرارية للبندق إلى نحو 600 سعر حراري لكل 100 جرام.

أما في الفواكة المجففة فكل 100 جرام من المشمش المجفف تساوي نحو 170 سعرا حراريا، بينما التين المجفف فتصل سعراته الحرارية لما يزيد عن 260 سعرا لكل 100 جرام.

تختلف أسعار ياميش رمضان 2022 عن الأعوام السابقة لأسباب الحرب الروسية الأوكرانية من جهة، ولاستغلال بعض التجار رغبة الناس في الشراء بكثافة لرفع أسعار المنتجات، بشكل كبير.

وجاءت أسعار ياميش رمضان 2022 العبد وأيضًا المكسرات التي تم الإعلان عنها وطرحها في الأفرع المختلفة كالتالي وفقا للعين:

• قمر الدين الأحلام: 49 جنيها.

• بلح مجدول زادنا 900 جرام: 95 جنيها.

• قمر الدين الأحلام 400 جرام: 43 جنيها.

• قراميش صينية مشكلة: 25 جنيها.

• فول سوداني مملح 250 جرام: 15 جنيها.

• جوز هند مبشور : 200 جنيه.

• زبيب 200 جرام: 22 جنيها.

• تمر هندي 400 جرام: 28 جنيها.

• بندق محمص 400 جرام: 80 جنيها.

• بندق مقشر 100 جرام: 18 جنيها.

• بندق مقشر 200 جرام: 36 جنيها.

أسعار ياميش رمضان 2022 في فتح الله

وجاءت أسعار ياميش رمضان 2022 في سوبر ماركت فتح الله المعلنة حتى الآن كالأتي:

كيلو البلح من 20 إلي 30 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو المشمشية ما بين 140 إلي 160 جنيها.

ووصل سعر كيلو الكركديه إلي 60 جنيها.

سعر كيلو جوز الهند 60 جنيها.

سعر كيلو القراصيا من 140 الي 170 جنيها.

لفة قمر الدين 30 جنيها.

أسعار ياميش 2022 أولاد رجب

سعر كيلو التمر يتراوح من 30 إلى 35 جنيها

سعر كيلو البلح الناشف من 15 إلى 22 جنيهًا

سعر كيلو المشمشية السورى والتركى يتراوح من 64 إلى 85 جنيهًا

لفة قمر الدين المصرى يتراوح سعرها بين 16 إلى 24 جنيهًا

لفة قمر الدين السورى فيتراوح سعره بين 45 إلى 55 جنيهًا

لفة التين 400 جرام يتراوح سعرها من 52 إلى 40 جنيهًا

كيلو العرقسوس يتراوح من 42 إلى 48 جنيهًا

القراصيا يتراوح سعرها من 70 إلى 100 جنيه

الخروب يتراوح سعره من 38 إلى 55 جنيهًا

السوبيا يتراوح سعرها من 12 إلى 32 جنيهًا

الكركديه يتراوح سعره من 35 إلى 42 جنيهًا

سعر كيلو البندق من 125 إلى 145 جنيهًا

كيلو اللوز يتراوح سعره من 120 إلى 140 جنيهًا

سعر كيلو عين الجمل من 155 إلى 160 جنيهًا

كيلو الفستق يصل سعره إلى 145 جنيهًا

سعر الكاجو من 140 إلى 170 جنيهًا.

أسعار ياميش رمضان 2022 في كارفور

سعر لفة قمر الدين توليدو 25 جنيها.

سعر كيلو البلح من 12 إلي 30 جنيها.

سعر كيلو القراصيا 90 جنيها.

سعر كيلو الخروب المجروش 25 جنيها.

سعر التين المجفف 38 جنيها.

سعر كيلو المشمشية 150 جنيها.

سعر لفة تمر هندي من الحاج عرفة بـ 25 جنيها.

سعر كيلو الكركديه 60 جنيها.

سعر كيلو جوز الهند 70 جنيها.

سعر كيلو الزبيب السكري 50 جنيها.

سعر كيلو الزبيب 85 جنيها.

عروض هايبر وان ياميش رمضان 2022

فيما يقدم هايبر وان عروضاً مختلفة، لصناديق مختلفة لبيع الياميش، تبدأ بأسعار الياميش تصل إلى نحو 330 جنيها فيما تصل بعض العروض إلى المجمعة على هيئة أشكال خشبية لنحو 1700 جنيه وتحتوي على كافة أنواع المكسرات بأنواعها، والفواكه المجففة.