بسبب الطقس.. تحذير للمواطنين من الخروج ليلا خلال الساعات المقبلة بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر المواطنين من الخروج من المنازل خلال الساعات المقبلة، بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستوى لها.



ووفقا للهيئة حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى الآن على القاهرة الكبرى هي 10 درجات مئوية فقط، ووفقا لما نشر على موقع التواصل الاجتماعي، قالت هيئة الأرصاد إن المواطنين الآن على موعد مع ليلة شديدة البرودة على كل الأنحاء، مضيفًا أن هناك ظواهر جوية تتعرض لها البلاد، حيث تنشط الرياح على معظم المناطق ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث تصل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية.

ووفق خبراء الهيئة العامة للأرصاد فإن البلاد تشهد حاليا أجواء شتوية باردة على معظم الأنحاء بسبب نشاط رياح شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

وأضاف خبراء الأرصاد أن حالة الطقس خلال ساعات النهار تكون باردة على كل الأنحاء شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على فترات متقطعة، وفقا لصحيفة الوطن.

وتوقع الخبراء مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة تشهدها العديد من المناطق الشمالية خلال الأيام المقبلة.