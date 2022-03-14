شكرا لقرائتكم خبر عن جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توغلت جرافات ودبابات إسرائيلية، اليوم الاثنين، في بلدة بيت حانون، الواقعة بشمال شرق قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 8 جرافات إسرائيلية ودبابتين من نوع "مركافاة" توغلت في أراضي المواطنين الزراعية في بلدة بيت حانون وقامت بأعمال تجريف وتخريب في المكان .

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية في شرق بلدتي عبسان الكبيرة والقرارة وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم .

وأضافت أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق غزة فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية شرق حي الزيتون، جنوب شرق محافظة غزة .