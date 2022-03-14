شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 16 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 16 مواطنا فلسطينيا من مدن الضفة، بينهم تسعة من محافظة الخليل.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن جيش الاحتلال اعتقل طارق أنور دعيس (40 عاما)، وبشير خالد عبد الحفيظ الرجبي (35 عاما)، وإسماعيل عمرو، وعامر القواسمي، وعودة محمود الحروب، وأيمن أحمد عبد الله أبو عواد، وعاطف علي حسن رباع، ويحيى عيسى صالح العمور، ومنذر عودة المهاينة، مشيرة إلى أن جمعيهم من مدينة الخليل في الضفة الغربية.

ومن رام الله، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، المحامي براء جودت الريماوي (28 عاماً)، من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية مهند منير ملحم، ومحمد طارق ملحم، من بلدة بلعا، شرق طولكرم.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية الشاب عنان جهاد أبو مطاوع (38 عاما).

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: الأسير المحرر أحمد قاسم الشيخ، وخليل قاسم الشيخ، من قرية مراح رباح، وعباس محمد شحادة من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم.