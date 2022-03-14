شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين التنفيذى لتجمع الساحل والصحراء يزور العاصمة الليبية طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء "بريجي رافيني" مقر التجمع بالعاصمة الليبية طرابلس، وأطلع "رافيني" – بحسب وكالة الأنباء الليبية - رفقة وزيري الشباب والإسكان والتعمير ومدير إدارة الشؤون الافريقية بوزارة الخارجية الليبية على مكونات المقر من أجل التمهيد لمباشرة أعماله من ليبيا .

وأوضح وزير الشباب الليبي بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تسهيل عودة عمل الأمانة التنفيذية للتجمع لمباشرة مهامها من مقره الدائم بالعاصمة الليبية طرابلس .

من جهته أكد وزير الإسكان والتعمير الليبى على أن المقر سيكون جاهزاً خلال الفترة القريبة القادمة بالشكل الذي يليق بعراقة العلاقات الليبية الإفريقية ، وتوفير البيئة المناسبة لعمل الاتحاد.

هذا وعقد الأمين التنفيذي لتجمع (س.ص) لقاءً بموظفي التجمع جرى خلاله مناقشة الرؤى والاستراتيجيات لتفعيل عمل هذه المؤسسة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.