شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يؤكد للأمين العام للجامعة العربية إجراء الانتخابات النيابية بموعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح، والوزير المفوض مدير ادارة المشرق العربي لما قاسم، ومستشار الأمين العام جمال رشدي، والمستشار يوسف السبعاوي.

وأكد عون خلال اللقاء أن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والاضطرابات التي يعاني منها العديد من الدول، تحتم أكثر من أي وقت مضى العمل سريعا على تحقيق التضامن بين الدول العربية لتتمكن من مواجهة تداعيات ما يجري، بموقف واحد يحمي مصالح شعوبها.

ولفت إلى أن ملف النازحين السوريين إلى لبنان، لا يزال يلقي بثقله على الوضع اللبناني العام، الأمر الذي يفرض معالجة عاجلة له، خصوصا أن القتال توقف في معظم المناطق السورية.

من جانبه، استعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية الأوضاع في المنطقة بشكل عام والوضع اللبناني خصوصاً، كما تطرقا إلى التطورات الإقليمية الأخيرة، والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر في الأول من نوفمبر المقبل.