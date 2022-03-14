هكذا يمكنك تجنب الإصابة بـ "رقبة التكنولوجيا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أشارت الجمعية الألمانية لجراحة العظام والكسور إلى أن العمل على أجهزة اللاب توب في المنزل قد يؤدي إلى الإصابة بما يعرف باسم "رقبة التكنولوجيا" Tech Neck لأن المستخدم يفضل العمل على اللاب توب في أماكن متعددة في المنزل، الأريكة، أو طاولة المطبخ، أو حتى في الشرفة.



وأكد الأطباء الألمان على أن الجلوس الخاطئ عند استعمال اللاب توب يؤدي إلى إجهاد الظهر أثناء العمل لفترات طويلة، ومع مرور الوقت يمكن أن تتصلب عضلات الرقبة وتتقلص عضلات الصدر والبطن.

وأكد البروفيسور الألماني بيرند كلادني أن مشكلة رقبة التكنولوجيا منتشرة بدرجة كبيرة حالياً، ونصح لتجنب الإصابة بها، بإعداد مكان عمل في المنزل مناسباً للظهر، وبضرورة وضع شاشة اللاب توب في مستوى العين، وعند غياب حامل للاب توب، باستعمال بعض الكتب لرفع مستوى الشاشة.

ولتعزيز صحة الظهر أثناء العمل في المنزل، يمكن توصيل الجهاز بشاشة خارجية والاعتماد على وحدة فأرة ولوحة مفاتيح خارجية، مع فترات راحة منتظمة وتمارين الإطالة والاسترخاء من وقت إلى آخر.