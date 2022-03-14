هل يمكن لمرضى قصور القلب السفر؟.. إليك الشروط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الدكتورة إلسه يانيكه إنه يمكن لمرضى قصور القلب السفر شرط احترام إجراءات مهمة، أبرزها فحص للقلب قبل السفر بنحو ما يتراوح بين 4 و6 أسابيع للوقوف على الحالة الصحية، مع ضرورة استقرار الحالة الصحية في الأسابيع الأربعة السابقة للسفر على أقل تقدير.



وشددت كبيرة الأطباء بمركز القلب بمدينة دويسبورغ الألمانية على شرب السوائل على نحو كاف، لأن العديد من أدوية القلب يساعد على إدرار البول، فضلاً عن أن الإصابة بالإسهال أثناء السفر تتسبب في فقدان الجسم للسوائل، ما يهدد المريض بالجفاف.

وأوضحت أن العديد من أدوية القلب يجعل البشرة حساسة لأشعة الشمس، لذلك يجب وضع كريم ضد الشمس ذي مُعامل حماية SPF أعلى، من 30.

جدير بالذكر أن قصور القلب حالة مرضية بسبب خلل وظيفي أو عضوي يؤثر على وظيفة القلب المستقبل للدم وضخه إلى أنحاء الجسم لإمداده بالمواد الغذائية والأكسجين.

وتتمثل أسباب قصور القلب في أمراض مثل الشرايين التاجية والتهاب عضلة القلب واضطرابات نظم القلب، والأزمة القلبية، بالإضافة إلى العوامل الوراثية، والسِمنة وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وفرط نشاط الغدة الدرقية.

وتتمثل أعراضه قصور في ضيق التنفس وخفقان القلب والتعب المستمر والخمول وتراجع القدرة على بذل المجهود وتورم الساق.