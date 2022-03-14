شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تدين الهجوم الصاروخى على مدينة أربيل العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت المملكة المتحدة، الهجوم الصاروخي الذي وقع أمس الأحد على مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق.

وذكرت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين "تدين المملكة المتحدة الاعتداء الوحشي الذي نفذته إيران على إربيل ليل أمس، والذي يعتبر انتهاكا دون سابق استفزاز لسيادة العراق".

وأضاف البيان "نحن مستمرون في دعمنا لأمن واستقرار العراق، بما فيه إقليم كردستان العراق".