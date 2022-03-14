تعرف على تأثير العقوبات المفروضة على روسيا في مجال الفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في مجال الفضاء وإجراءات موسكو المضادة، تهدد المشاريع الدولية المكلفة في مجال الفضاء.



وتشير قناة SRF التلفزيونية السويسرية، إلى أن هذه العقوبات والإجراءات المضادة ستكون لها عواقب على مستوى أوروبا. فأحد المشاريع التي تمسها هذه الإجراءات هو مشروع ExoMars، الذي يتضمن إرسال روفر أوروبي إلى المريخ.

ووفقا لمجلة "كارل أوربان" العلمية، التي تغطي مواضيع الفضاء على مدى سنوات طويلة، المهم لهذا الروفر المريخي هو وحدة الهبوط، التي تنتتجها روسيا. كما أن إطلاق البعثة كان مقررا من روسيا أيضا. لهذا "الكثيرون ينتظرون" إلغاء وكالة الفضاء الأوروبية لهذا الإطلاق.

والمسألة الثانية، هي أن روسيا إلى الآن هي المسؤولة عن توجيه المحطة الفضائية الدولية، أي أن الشركاء الغربيين يعتمدون بدرجة كبيرة عليها. كما يجب ألا ننسى أن لروسيا جذورا عميقة في المحطة الفضائية الدولية، لذلك لن تفصل قطاعها عنها. ووفقا لأوربان، انسحاب موسكو من برامج التعاون في مجال الفضاء هو "حدث درامي"، وتضيف "هناك حاليا تسارع في تطور الأحداث، وهو ما لوحظ بالفعل في السنوات الأخيرة: الدول الغربية وروسيا تهتم بمشاريعها الخاصة".

وتجدر الإشارة، إلى أنه بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا تتضمن منع توريد معدات تقنية عالية الدقة إلى روسيا، شملت قطاع الفضاء أيضا. وقد ردت روسيا عليها بالامتناع عن إطلاق أقمار OneWeb الصناعية البريطانية من مطار بايكونور الفضائي ووقف توريد محركات الصواريخ RD-180و RD-181 إلى الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى هذا، أعلن دميتري روغوزين رئيس مؤسسة "روس كوسموس" عن وقف التعاون مع الشركاء الأوروبيين في إطلاق صواريخ النقل الفضائية من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، وسحب جميع الكادر الروسي الذي يعمل هناك. ولكنه في نفس الوقت تود المؤسسة استمرار التعاون في بعثة ExoMars التي من المقرر إطلاقها في سبتمبر 2022.