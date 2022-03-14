شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء: استمرار المعارك بين الجيش الوطنى وجماعة الحوثى جنوبى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر ميدانية يمنية، اليوم الاثنين استمرار المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى، لليوم الثالث على التوالي في جبهات مأرب الجنوبية.

وذكرت المصادر، وفقا لما أوردته قناة (اليمن) الإخبارية"، أن معارك عنيفة شهدتها الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، حتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

وأضافت أن قوات الجيش الوطني ألحقت بجماعة الحوثى خسائر مادية كبيرة.

على صعيد متصل، شنت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 10 غارات جوية على امتداد الجبهات الجنوبية واستهدفت تعزيزات وتجمعات حوثية.

وأوضحت المصادر أن خسائر بشرية كبيرة لحقت بجماعة الحوثى جراء الغارات إضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.

وتكبدت جماعة الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، خلال عمليات عسكرية لقوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية على امتداد الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب أمس.