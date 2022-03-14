شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: تأمين نقل 21 أردنيا إلى بولندا بسبب الأزمة الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن مندوب الوزارة في العاصمة البولندية وارسو، قام بتأمين نقل 21 شخصا من الطلبة الأردنيين وعائلاتهم إلى مدينة كراكوف البولندية، استعداداً لعودتهم إلى الأردن على متن الخطوط الجوية "رايان اير"، مؤكدا أنه من المتوقع وصولها اليوم الإثنين.