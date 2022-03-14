شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يصل أربيل على رأس وفد أمنى لبحث الأحداث الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى محافظة أربيل على رأس وفد أمني رفيع المستوى للوقوف على الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".