شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تحث مواطنيها فى أوكرانيا على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت الخارجية في بيان لها اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، من يستطيع المغادرة بواسطة وسائل نقل وطرق آمنة إلى القيام بذلك، آخذين بعين الاعتبار أن الأوضاع الأمنية تتغير بسرعة ومن منطقة لأخرى ولا يمكن التنبؤ بها.

وأفادت الوزارة في ضوء مغادرة أعداد كبيرة من المواطنين الأردنيين وأفراد أسرهم، وانخفاض أعداد الأردنيين في أوكرانيا والذين عبّر عدد منهم عن عدم الرغبة في المغادرة- باستمرار مندوبي السفارات بأعمالهم في المعابر التالية فقط، معبر الحدود الأوكرانية - البولندية، معبر الحدود الأوكرانية - الرومانية، معبر الحدود الأوكرانية - السلوفاكية، معبر الحدود الأوكرانية - المجرية، ومركز الاستقبال في وارسو.