شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يستضيف اجتماعا تنسيقيا للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت دائرة الشؤون الفلسطينية، في العاصمة الأردنية عمّان، الأحد، اجتماعا تنسيقيا لممثلي الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بمشاركة السفير المصري لدى الأردن محمد سمير، ووفود من لبنان وسوريا وفلسطين وجامعة الدول العربية؛ لتنسيق مواقف الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين.



وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه تم- خلال الاجتماع- مناقشة جملة من القضايا، أبرزها العجز المالي الذي تواجهه وكالة الغوث الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وسبل دعم عملها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة مطالب اتحادات العاملين، واستراتيجية الوكالة للأعوام 2023 – 2028، والتحضير لتجديد ولاية "الأونروا" نهاية العام الحالي.



وأشارت إلى أن الاجتماع جاء قبيل اجتماعات اللجنة الفرعية لوكالة "الأونروا"، والتي ستعقد يومي غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء، في العاصمة عمّان.



من جانبه، قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، إن وكالة "الأونروا" تشهد في الآونة الأخيرة تحديات مالية وسياسية خطيرة وغير مسبوقة، خاصة في ظل التبعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في حشد الدعم السياسي الدولي لتجديد تفويض "الأونروا" نهاية العام الحالي، وترجمته إلى دعم مالي.



وأكد خرفان ضرورة عدم المساس بحقوق العاملين لدى الوكالة، كونها المنظمة الأممية المسؤولة عن توظيف اللاجئين الفلسطينيين.