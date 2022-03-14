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التحالف العربى: تنفيذ 12 عملية ضد الحوثى فى مأرب خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - نفذ التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن 12 عملية استهداف ضد الحوثي خلال الـ24 ساعة الماضية فى "مأرب" الاستراتيجية شمال شرقي العاصمة اليمنية(صنعاء).


وأكد التحالف وفقًا لقناة "الإخبارية" اليوم الأحد تدمير ثماني آليات عسكرية، وإحداث خسائر بشرية في صفوف قوات الحوثي، خلال الغارات على مأرب.


وكان التحالف قد أعلن، أمس السبت تنفيذ 21 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في حجة ومأرب، حيث دمر 15 آلية عسكرية للحوثي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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