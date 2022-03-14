شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الأردن تصل لـ1680179 حالة والوفيات ترتفع لـ13959 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، عن تسجيل 77 وفاة و25502 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الأسبوع الوبائي العاشر الممتد من 5 إلى 11 مارس، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 13959 وفاة و1680179 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا الأسبوع 22.02 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. وأشار الموجز الأسبوعي إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 18954، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات خلال الأسبوع 536 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 623، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 421.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 10 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 21 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 8 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 35475 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء التراكمي 1647266. كما أشار إلى إجراء 115826 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16499905.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4711096، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4408679، والجرعة الثالثة 608358.